Kırıkkale'de çakmak gazı tüpleri patladı
– Bir evde meydana gelen ve çakmak gazı tüplerinin neden olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de bir evde çakmak gazı tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi Nenehatun Caddesi’nde bir apartmanın birinci katında Metin Yılmaz’a ait dairede patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlama sırasında evde bulunanlardan Batuhan Uhut Yılmaz (18), Ömer Faruk Demirkol (15), Yiğit Sorgun (14) ve Ali Arda Akyaylı (14) yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sorgun ve Akyaylı’nın yoğum bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
Patlamanın etkisiyle dairede hasar oluştu, apartmanın bahçesinde park halinde bulunan 71 DR 442 plakalı otomobilin camı kırıldı.
Patlamaya odada bulunan çakmak gazı tüplerinin neden olduğu değerlendiriliyor.