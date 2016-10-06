Kırıkkale'de cinayet

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdüğü ileri sürülen kişi polise teslim oldu.

İddiaya göre, Cemalettin G. (56) ile komşusu İ.K. arasında Doğanay Mahallesi Vericiler Tepesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, İ.K, yanındaki tabanca ile Cemalettin G’ye ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Cemalettin G’nin öldüğünü belirledi.

İ.K. polise teslim olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.