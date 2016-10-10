Kırıkkale'de din görevlilerine konferans verildi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Müftülüğünce din görevlilerine yönelik “Cami, kitap ve okuma kültürü” konulu konferans verildi.

Nur Cami ve Külliyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Vali Yardımcısı Mehmet Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Cenksu Üçer, İl Müftüsü Bekir Gerek, din görevlileri ve müftülük personelinin katıldığı konferans Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Üçer, konferansta yaptığı konuşmada, iman ve İslam’ın şartlarının hepsinde, Kur’an surelerinin bütününde temel gayenin Allah’ı hatırlatmak olduğunu söyledi.

“Allah göklerin ve yerin nurudur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir” ayetinde belirtildiği gibi gayenin nurlanmak ve nurlandırmak olduğunu ifade eden Üçer, şöyle konuştu:

“Camiler, Allah’ın nuru ile nurlandığımız temel mekanlardır. O nurlardan istifade edenler evlerini de ibadet, iman ve itaat ile nurlandırır. İbadet mekanlarımızın merkezi camilerdir. Evler ise o mekanların şubeleri olmalıdır. İnsanlar elbette ilim, kabiliyet, anlayış gibi noktalarda bir değildir. Kur’an’da bunun örneklendirilmesi çoktur. Bu bazı insanların bilhassa imamların nurlandırma konusunda vazifeli olduklarını göstermektedir.”

Program, lisans eğitimini tamamlayan, Kur’an-ı Kerim’i ve ezanı güzel okuma ile etkili hutbe sunumu yarışmalarında il birincisi olan görevlilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.