Kırıkkale'de evinde ölü bulunan Ebru öğretmene okulda anma töreni düzenlendi

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de önceki gün evinde ölü bulunan sınıf öğretmeni Ebru Kalaklıoğlu'nun okulunda düzenlenen anma töreninde duygulu anlar yaşandı.

Önceki gün evinde ölü bulunan 45 yaşındaki Kalaklıoğlu için görev yaptığı Mehmet Ali Eren İlkokulu'nda anma töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, çok üzücü bir vesileyle bir araya geldiklerini söyledi.

Genç bir öğretmenin evinde ölü bulunduğunu dile getiren Tüfekçi, "Pazartesi günü kendisi bulundu ancak bir gün önce, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öldüğü tespit edildi. Bizi derinden yaraladı, üzdü. Daha hayatının baharındaydı. Takdiri ilahi diyoruz. Bize şu anda ona dua göndermek düşer. Öğretmenlik değerli ve kutsal bir meslek. Ebru öğretmenin belki öğrencileriyle ilgili çok ciddi hayalleri vardı ancak bilmediğimiz bir nedenle vefat etti. Öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Kalaklıoğlu'nun okuldan meslektaşı Ayşe Uludoğan da Ebru öğretmenin çok sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

Uludoğan, "Elimizden geldiğince onun anılarını yaşatacağız. Edebiyat yönü kuvvetliydi ve şiir yazmayı severdi. Ailesine de sabır diliyorum. Böyle bir öğretmeni tanıdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Velilerden Kerime Erkoç ise "Çok üzgünüz. Çocuklarımıza öğretmen olarak değil de bir anne gibi davrandı. Hepimiz çok seviyorduk." dedi.

Öğrenci Alperen Erkoç da "Öğretmenimi çok seviyordum. 'Ebru öğretmeniniz öldü' dediler, çok üzüldüm." diye konuştu.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tüfekçi ve öğrenciler, Ebru öğretmenin masasına çiçek bıraktı.

Tüfekçi, Ebru öğretmenin yazdığı, "Bazen bir kuş gibi çaresiz kalırım ama kanatlarım beni göklere götürür, insanlar duymaz, toprak gibi sessiz olduğumda, şimşek gibi feryadım, çakar göklerde…" dizeleriyle başlayan şiiri okurken duygulanıp tamamlayamadı, öğrenci ve veliler de göz yaşlarına hakim olamadı.

Ebru Kalaklıoğlu'nun cenazesinin bugün Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

Önceki gün kendisinden haber alamayan öğretmen arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine Ebru Kalaklıoğlu, Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki evinde ölü bulunmuştu.