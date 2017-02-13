Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu
– Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen 10 kişi yakalandı
13 Şubat 2017 Pazartesi, 12:50
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirlenen B.Ş, D.S, N.G, L.T, Ö.C, Ö.Y, M.E, H.D, İ.D. ve R.Ç, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.