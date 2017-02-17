Kırıkkale'de FETÖ/PDY operasyonu
– Örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı belirlenen 10 kişi yakalandı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock”u kullandığı belirlenen H.P, G.T, E.C, G.T, R.Ş, M.F.S, D.D, O.U, H.G. ve D.Ü’yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında 4 kişinin de arandığı bildirildi.