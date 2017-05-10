Kırıkkale'de gasp iddiası

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de 2 kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, 8 Mayıs günü Burak G. Hürriyet Caddesi’nde Hasan Salih E. ile Emin D’nin bir miktar parasını ve kurusıkı tabancasını alarak kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, zanlı Burak G’yi gasbettiği silah ve parayla suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.