Kırıkkale'de “Görmem İçin Sen Varsın Projesi”

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Görmem İçin Sen Varsın Projesi” Bahşılı ilçesinde hayata geçirildi.

Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan görme engelli Bekir Akdeniz, proje kapsamında öğrencilere engelli bireylerin aile ve toplum içindeki yeri ve karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda eğitimler vereceklerini söyledi.

Akdeniz, öğrencilere 24 yaşında nasıl hayatının karardığını ve daha sonra hayata nasıl tutunduğunu anlattı.

Proje kapsamında öğrencilere, görme engelli bireylere trafikte nasıl yol verilir, toplu taşıma araçlarına binme, oturma ve inmeleri sırasında nasıl yardımcı olunur, engelli bireylerin kaldırımlarda karşılaştığı güçlükler, baston kullanma ve engelli bireylerin toplumdan beklentileri konusunda eğitimler verildi.