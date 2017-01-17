Kırıkkale'de güvercinlerin zehirlendiği iddiası

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de bir parkta güvercinlerin telef olması üzerine belediye ve emniyet ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kent merkezinde kuşların uğrak yeri olarak bilinen Hüseyin Kahya Parkı’nda bulunan güvercinlerin bir kısmının önceki gece telef olduğu ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine geldi.

Ekipler, bu kuşlardan bazılarını incelenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gönderdi. Güvercinlerin zehirlendikleri iddiası üzerine belediye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Çevredeki vatandaşlar ise güvercinlerin tekrar parka gelmesi için yemleme yaptı.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvercinlerin telef olmasıyla ilgili gıda zehirlenmesinden şüphelendiklerini söyledi.

Parkta güvercinlere esnaf ve vatandaşlar tarafından sürekli yem verildiğini aktaran Saygılı, “Güvercinlerin zehirlendiğinden şüpheleniyoruz. Kimin yaptığı henüz belli değil. Belediye ve emniyet ekipleri çalışma başlattı. Gece kuşlara zehirli yem atıldığını düşünüyorum. Emniyet güçleri MOBESE kameralarını inceliyor. Veterinerlerimizle birlikte numuneleri gönderdik. İnceleme devam ediyor. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor. 50’ye yakın kuşumuz telef oldu.” diye konuştu.

Kuşları yemleyen vatandaşlardan Muzaffer Açıkbaş ise senelerdir kuşlara yem attığını belirterek, güvercinlerin bu olaydan sonra artık parka uğramadıklarını ifade etti.

Esnaf Abdullah Varankaya da “Olayı dün akşam duydum. Sabaha kadar uyuyamadım. Allah bunu yapan insanları kabir azabında kuşlarla haşir neşir etsin. Şu mübarek hayvanlardan ne isterler. Bunlar da bir canlı. Benim gibi onlarca insan her sabah kuşları yemliyorduk. Yazık, günah.” dedi.