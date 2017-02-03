Kırıkkale'de güvercinlerin zehirlenmesi olayı

KIRIKKALE (AA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç, Kırıkkale’de bir parkta çok sayıda güvercinin telef olması üzerine polisin başlattığı araştırmada, kısa sürede zanlıyı yakalayarak adli mercilere teslim eden İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve ekibine plaket verdi.

Karaağaç ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğünde Çorumlu’yu ziyaret etti.

Karaağaç, burada yaptığı konuşmada, Türk polisinin insana verdiği değer kadar hayvanlara da değer vermesinin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Kısa sürede bu olayı aydınlatan Çorumlu ve ekibine teşekkür eden Karaağaç, “Ülkenin bu zor günlerinde yoğun işlerinin yanında güvercinlerin telef olması olayını araştırarak zanlının bulmasını sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Aklı dengesi yerinde olmayan birinin bu olayı gerçekleştirmesi bizleri bir nebze olsun rahatlattı. Yoksa hiç bir Türk insanının bu vahim olayı yapacağını düşünmemiştik. Kısa sürede olayı aydınlattıkları için Müdürümüz Çorumlu ve ekibine plaket vererek teşekkür ettik.” diye konuştu.

Çorumlu da olayı duyduğu anda hemen ekipleri yönlendirdiğini ve 172 saat kamera kaydı izleyerek olayın failini bulduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Karaağaç, Emniyet Müdürü Çorumlu ve Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay’a plaket verdi.