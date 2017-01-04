Kırıkkale'de halk günü

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de Vali Yardımcısı Adnan Kayık, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Kayık, halk günü uygulamasıyla vatandaşlarla düzenli olarak bir araya geleceklerini, talepleri ve şikayetleri öğreneceklerini söyledi.

Halkın taleplerinin birebir takipçisi ve sorunların çözümleyicisi olduklarını belirten Kayık, “Bu toplantımız halkla birebir, yüz yüze direkt iletişime geçmesi açısından düzenlenmesi, vatandaşın varsa talebi şikayeti sıkıntısı kamu görevlileri itibarıyla valilik koordinesinde bu işlerin yapılması, yapılmıyorsa neden yapılamaması noktasında çözüme kavuşturmak için önemlidir.” diye konuştu.

Basın mensuplarının salondan ayrılmasından sonra vatandaşlar Vali Yardımcısı Kayık’a taleplerini iletti.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu’nun yanı sıra diğer müdürler de katıldı.