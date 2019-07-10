Kırıkkale'de Halk Sağlığı Değerlendirme Toplantısı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kentte birinci basamak halk sağlığı hizmetleri değerlendirilerek kurumlar arası işbirliğin önemine vurgu yapıldığını söyledi.
Yapılacak çalışmalarda ortak hareket noktalarına gelinmesinin hedeflendiğini belirten Ağırtaş, "Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinin ön planda olması nedeni ile Sağlıklı Hayat Merkezlerinin ve aile hekimliklerinin daha aktif kullanılarak halkımızın buralardan hizmet alması değerlendirildi. Okul öncesi ve okul sonrası ağız diş sağlığı hizmetleri, ergen sağlığı hizmetleri, aşı çalışmaları, sağlıklı beslenme, bağımlılıkla mücadele, anne ve bebek ölümlerinin engellenmesi ve çevre sağlığı hizmetleri gibi birçok konu hakkında değerlendirmeler yapıldı." diye konuştu.
Toplantıya, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcıları Dr. Hüseyin İlter ve Uzm. Dr. Muhammet Çömçe ile yetkililer katıldı.
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