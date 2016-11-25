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Kırıkkale'de huzur operasyonu

25 Kasım 2016 Cuma, 22:20
Kırıkkale'de huzur operasyonu

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de kent merkezindeki eğlence merkezlerine “huzur” operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yapılarak, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, 53 ilin bağlantı noktası konumundaki Kırıkkale’de Ankara, Kayseri ve Samsun karayolunda yol uygulaması yapan ekipleri denetleyerek uyarılarda bulundu.

Çorumlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kritik süreçlerden geçtiğini söyledi.

Kırıkkale 53 ilin geçiş güzergahı konumunda olduğunu hatırlatan Çorumlu, “Bu kritik süreçte çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu asil Türk milletine, kutsal devlete hizmet etmek ibadettir. İbadet aşkıyla görevinizi yapacağınıza inanıyorum. Vatandaşlarımıza da gayet şefkatli ve nazik davranacağınızı biliyorum.” diye konuştu.

Uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler, yakalanarak adli işlem gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların belli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu huzur operasyonu Kırıkkale

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