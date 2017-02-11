Kırıkkale'de “huzur” operasyonu

KIRIKKALE (AA) – Türkiye genelindeki huzur ve güven uygulaması kapsamında Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, “huzur” operasyonu düzenledi.

İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak tarafından sevk ve idare edilen huzur uygulamasına 150 personel katıldı.

İl genelindeki yol güzergahları ile umuma açık içkili ve içkisiz yerlerde kontroller yapılırken, kontroller neticesinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişinin yakalandığı ifade edildi.

Ayrıca uygulamada, 2’si kuru sıkı olmak üzere 5 tabanca ve 313 mermi ele geçirildi. 2 araç trafikten men edilirken, 2 iş yerine de cezai işlem uygulandı.