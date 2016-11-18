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Kırıkkale'de huzur operasyonu

18 Kasım 2016 Cuma, 22:46
Kırıkkale'de huzur operasyonu

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de kent merkezindeki eğlence merkezlerine “huzur” operasyonu düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren eğlence merkezlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çalışanlar ve müşterilerin GBT sorgusu yapılarak, iş yerlerinin belgeleri kontrol edildi.

Uygulamada çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan kişiler, yakalanarak adli işlem gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların belli aralıklarla devam edeceğini belirtti.

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