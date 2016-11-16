Kırıkkale'de içki yüklü tır devrildi: 1 yaralı
16 Kasım 2016 Çarşamba, 22:20
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de içki yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, içkiler karayoluna savruldu.
Alınan bilgiye göre, Kemal Kocaoğlu idaresindeki 06 DT 7286 plakalı alkol yüklü tır, Ankara-Kırıkkale karayolu Irmak mevkisinde devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan 27 ton içki karayoluna savruldu.
Kazada yaralanan sürücü Kocaoğlu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale karayolu bir süre trafiğe kapandı. Tırın vinçle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Tırdan karayoluna savrulan içkiler Karayolları ekiplerince kaldırıldı, yol temizlendi.