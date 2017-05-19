Kırıkkale'de iki kamyon çarpıştı: 2 ölü

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kayseri istikametine giden Salih Alus (59) idaresindeki 38 LA 953 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Recep Korkmaz’ın (46) kullandığı 06 DP 5696 plakalı kamyon, Kırıkkale-Kayseri karayolunun 19. kilometresinde yol çalışması nedeniyle ulaşımın tek yönden sağlandığı bölümde çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüleri Alus ile Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Araçta sıkışan Alus’un cesedi, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Daha sonra cesetler morga gönderildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Kırıkkale’ye geliş yönü bir süre trafiğe kapalı kaldı.