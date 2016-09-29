Kırıkkale'de kaçak balık avcılığı ile mücadele

KIRIKKALE (AA) – Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli Köyü’nde bulunan Kapulukaya Barajı’nda yaklaşık 2 bin 500 metre kaçak ağ yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Tabiat Parkı kıyısında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince baraj içerisine serilmiş ve karşı kıyıya ulaşan yaklaşık 2 bin 500 metre balıkçı ağı yakalandı.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Türkmen, AA muhabirine verdiği bilgide, ele geçirilen kaçak ağın piyasa değerinin tahmini 3-4 bin lira olduğunu söyledi.

Bu şekilde ağlarla avcılık yapmanın ticari avcılık olduğu için yasaklandığını ifade eden Türkmen, yılın belirli zamanlarında sadece amatör olta avcılığın serbest bırakıldığını ve bugün de baraj gölüne ağ çekmenin suç olduğunu bildirdi.