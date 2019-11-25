Kırıkkale'de kadın öğretmen evinde ölü bulundu
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de dünden beri kendisinden haber alınamayan kadın öğretmen evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Eren İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu (45), bugün okula gitmedi. Kendisine ulaşamayan öğretmen arkadaşları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ve itfaiye ekipleri, Kalaklıoğlu'nun Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki evine gitti.
Kalaklıoğlu'nun 2. kattaki evinin kapısının kilitli olması üzerine mutfak kapısından içeriye giren ekipler, öğretmenin yatağında hareketsiz yattığını fark etti.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kalaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tek başına yaşayan öğretmenin cenazesi, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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