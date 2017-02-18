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Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

18 Şubat 2017 Cumartesi, 23:45

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti.

Selim Özer Mahallesi 2295. Sokak’ta 4 katlı apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Nuriye Ceylan’dan (65) haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ceylan’ın evde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekipleri, Ceylan’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceylan’ın Mardin ve Hakkari’de uzman çavuş olarak görev yapan 2 oğlunun bulunduğu öğrenildi.

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