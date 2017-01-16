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Kırıkkale'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

16 Ocak 2017 Pazartesi, 16:30

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi’ndeki müstakil evlerinde eşi Döndü Çelikoğlu (70) ile yaşayan Bekir Çelikoğlu’ndan (74) haber alamayan kızı Hediye Çelik, babasının evine geldi.

Çelik, eve girdiğinde anne ve babasının hareketsiz halde olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çelikoğlu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karı kocanın cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna götürüldü.

Karbonmonoksit Zehirlenmesi Kırıkkale

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