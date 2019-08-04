Kırıkkale'de kayıp zabıt katibine 4 gündür ulaşılamıyor

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de 4 gün önce işe gitmek için evinden ayrılan zabıt katibinden haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, adliyede zabıt katibi olarak görev yapan Ömer Doğan (44), 4 gün önce işe gitmek için evden ayrıldı. Doğan'ın geri dönmemesi üzerine, yakınları durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

Kameralardan Doğan'ın en son Balışeyh ilçesine bağlı Dikmen köyüne gittiğini tespit eden ekipler, kayıp zabıt katibinin izine rastlayamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Doğan'ın bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili Doğan'ın akrabası H.D. gözaltına alındı.

Doğan'ın, 2014 yılında aynı köyde kaybolan ve ölü bulunan iki çobanın akrabası olduğu öğrenildi.