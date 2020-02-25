Kırıkkale'de kilerde çıkan yangında maddi hasar oluştu
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de bir evin kilerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kimeski Mahallesi 2999 Sokak'ta Erhan Algül'e ait iki katlı evin bitişiğinde bulunan kilerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin dış cephesine sıçradı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, kiler tamamen yandı, evin dış cephesinde hasar oluştu.
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