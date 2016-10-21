Kırıkkale'de, “Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği” açıldı

KIRIKKALE (AA) – AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, “Kırıkkale Tüm Engelliler ve Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneğinin” açılışını gerçekleştirdi.

Ovacık Mahallesi’nde bulunan dernek binasının açılışında konuşan Milletvekili Öztürk, engelli bireylerin hayatlarının kolaylaşması için, tüm desteklerini verdiklerini ve her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

AK Parti hükümetleri olarak 2002 yılından bu yana engelli vatandaşlara tam destek verdiklerini belirten Öztürk, “Engelli vatandaşlarımızı sosyal hayata kazanımları noktasında gerekli kanunları çıkararak yaşamlarını daha kolay hale getirdik. Bundan sonrada elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Engelli kardeşlerimize fırsatlar ve olanaklar sağlamalıyız. Bu derneğin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Açılışa, Kırıkkale Vali Yardımcısı Ayhan Özkan, Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.