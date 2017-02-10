Kırıkkale'de kitap okuma yarışması

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de, “Liseler Arası Ulusal Kitap Okuma” yarışması düzenlenecek.

Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen basın toplantısında proje koordinatörü ve okul müdürü Selma Nezir yarışma hakkında detaylı bilgiler verdi.

Nezir, yaptığı açıklamada, yarışmaya, Türkiye genelindeki liselerin 9, 10, 11 ve 12’nci sınıflarında okuyan öğrencilerin katılabileceğini söyledi.

Her okulun en fazla iki öğrenciyle katılabileceğine vurgu yapan Nezir, şöyle konuştu:

“Yarışmaya şu ana kadar 97 okul katılacağını bildirdi. Yoğun talep bizleri çok memnun etti. Başvurular 2 Ocak’ta başladı ve 17 Mart’ta sona erecek. Yarışmada dereceye giren okullara plaket öğrenci ve öğretmenlere başarı belgesi ve para ödülü verilecek. Yarışma 30 Nisan’da yapılacak. Yarışmada öğrenciler, Necip Fazıl Kısakürek, Hasan Ali Toptaş, Mehmet Kaplan, Nazan Bekiroğlu ve Nurettin Topçu gibi yazarların eserleri okunacak. Bu yarışmayla amacımız öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek ve Kırıkkale’yi tanıtmak. Emeği geçen her kese teşekkür ediyorum.”

Programa, Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin ve görevliler katıldı.