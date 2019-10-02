Kırıkkale'de kurtlar merada otlayan sürüye saldırdı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde merada otlayan sürüye saldıran kurtlar, 13 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Kenanbeyobası köyünde Hacı Ahmet Özçam ve İbrahim Göksu'ya ait yaklaşık 250 koyun, gece Soğuk Pınarı mevkisindeki merada otladıkları sırada kurtların saldırısına uğradı.

Sürüden ayırdığı 13 koyunu telef eden kurtlar, bazı koyunları da yaraladı.

Koyunların eksik ve bir kısmının da yaralı olduğunu fark eden çobanlar, durumu yetkililere bildirdi.

Meraya gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, incelemelerde bulundu, yaralı koyunlara da müdahale etti.

Özçam ve Göksu'ya ait sürü, 10 Eylül'de de kurtların saldırısına uğramış 15 koyun telef olmuştu.