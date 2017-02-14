Kırıkkale'de mesleki yeterlilik belgesi sertifika töreni

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen mesleki yeterlilik belgesi eğitiminde başarılı olan işçilere sertifikaları verildi.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine, Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı ile sertifika almaya hak kazanan işçiler katıldı.

Vali Haktankaçmaz, devrin artık okumuşların devri olduğu belirterek, neslin değiştiğini ve ülkenin farklı gelişmişlik düzeyine geldiğini söyledi.

Varlı da yeterlilik belgesi almaya hak kazanan işçilere belge vermenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ticaret ve Sanayi Odasının 13 meslek dalında faaliyet gösterdiğini aktaran Varlı, şöyle konuştu:

“Amacı üyelerine en iyi hizmeti verebilmek olan odamız, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim seminerleri, kurslar, diksiyon kursundan, finansal para ile ilgili yönetim kurslarına kadar birçok seminer düzenledi. Amacımız şehrimize, hizmet etmektir. Özellikle istihdam alanında fayda sağlamaktır. Belge vereceğimiz arkadaşlar aslında işlerinin uzmanı. Ne kadar iyi otomobil kullanırsanız kullanın ehliyetiniz yoksa netice itibariyle araç kullanmış sayılmıyorsunuz. Kırıkkale’de bu kursu vereceğimiz 48 meslek dalında 5 bine yakın işçi kardeşimiz var.”

Konuşmaların ardından işçilere sertifikaları verildi.