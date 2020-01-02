Kırıkkale'de nakliyeciler kara yolunu trafiğe kapattı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'de nakliyeciler, dijital takoğraf uygulamasını protesto etti.

Araç sürücüleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunu, Bağdat Köprüsü mevkisinde trafiğe kapattı.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk'ün uyarısı üzerine sürücüler eylemi sonlandırdı.

Kırıkkale Kamyoncular Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, dijital takoğrafın, 4,5 saatte 45 dakika dinlenmeyi öngördüğünü söyledi.

Saat dolduğunda park alanlarında yer bulamadıklarını öne süren Özkılıç, "Yükü 7 saatte götüremeyeceğim. Bizim sıkıntımız bu. Bir de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sistemine, yükün ne olduğunu, kaç lira olduğunu, nereye götürdüğümü ve nereden aldığımı yüklemem gerekiyor. Bunu yapacak kaç sürücü var?" diye konuştu.