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Kırıkkale’de öğrencilere seminer

17 Şubat 2017 Cuma, 17:45

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale merkez Akşemsettin Ortaokulu öğrencilerine Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKÜD) tarafından “Sofrada sıfır artık” konulu seminer verildi.

ÇEKÜD Kırıkkale İl Danışmanı ve Ahlak Kültür ve Çevre Derneği (AKÇED) Başkanı Atila Dulkadir, seminerde yaptığı konuşmada, bilgisizce ve yanlış uygulamalar nedeniyle binlerce gıdanın çöpe atıldığını söyledi.

Kentte evlerde, okul ve kurumlarda gıdaların israf edilmesinin önüne geçmek amacıyla çeşitli eğitim faaliyetleri yürüttüklerini belirten Dulkadir, özellikle okullarda öğrencilerde israf bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Dulkadir, mart ayı sonuna kadar okulların yanı sıra öğrenci yurtlarında da bilgilendirmelerde bulunacaklarını kaydetti.

ÇEKÜD Kırıkkale Seminer

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