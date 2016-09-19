Ana Sayfa   >   Genel   >   Kırıkkale'de otomobil okulun bahçesine düştü

Kırıkkale'de otomobil okulun bahçesine düştü

19 Eylül 2016 Pazartesi, 01:03
Kırıkkale'de otomobil okulun bahçesine düştü

Benzer Konular

Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Tır bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Çankırı'da otomobil sulama kanalına devrildi: 7 yaralı
Çankırı'da otomobil sulama kanalına devrildi: 7 yaralı
Gaziler Haftası
Gaziler Haftası

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de otomobilin okulun bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BP 5950 plakalı otomobil, Köroğlu Caddesi’nde Erdal Poyrazer idaresindeki 06 FJ 5627 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki duvardan Mehmet Akif Esoy Anadolu Lisesi bahçesine düştü.

Kazada yaralanan sürücü Poyrazer, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Çevrede bulunan vatandaşların iddiasına göre, okulun bahçesine düşen araçta bulanan 2 kişi kazanın ardından kaçtı.

Kırıkkale trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Netwifi