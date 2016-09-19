Kırıkkale'de otomobil okulun bahçesine düştü
19 Eylül 2016 Pazartesi, 01:03
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de otomobilin okulun bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 BP 5950 plakalı otomobil, Köroğlu Caddesi’nde Erdal Poyrazer idaresindeki 06 FJ 5627 plakalı otomobile çarparak yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki duvardan Mehmet Akif Esoy Anadolu Lisesi bahçesine düştü.
Kazada yaralanan sürücü Poyrazer, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Çevrede bulunan vatandaşların iddiasına göre, okulun bahçesine düşen araçta bulanan 2 kişi kazanın ardından kaçtı.