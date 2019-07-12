Kırıkkale'de sağanak ve dolu

KIRIKKALE (AA) – Keskin ve Bahşılı ilçelerinde şiddetli sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde ve bahçelerde hasara neden oldu.

Bahşılı Karaahmetli Köyü Kümeevler Mahallesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışının ardından bazı bölgelerde sel suları oluştu.

Köylerdeki sebze ve meyve bahçeleri ile nohut ekili alanlarda hasar oluştu.

Karaahmetli Muhtarı İsmail Çinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yağış ve fırtınanın evlere, bahçelere zarar verdiğini söyledi.

Meyve ağaçlarını kıran fırtınada, evlerin çatılarının uçtuğunu belirten Çinkaya, "Evler arası elektrik hatlarını sağlayan direkler devrilmiş. Evlerin çatıları, evlerin önünde ne varsa havalandı. Fırtına çok etkiliydi. Allah beterinden korusun." diye konuştu.