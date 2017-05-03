Kırıkkale’de şiddetli yağış

Kırıkkale’de öğlen saatlerinde aniden başlayan yağış etkili olurken, merkezdeki caddeler göle döndü. Bilhassa Zafer Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde şiddetli yağmur dolayısıyla taşan su giderleri caddeleri su ile doldururken, Kırıkkale halkının ve caddeyi kullanan araçların hareket etme kabiliyetini engelledi. Yağmura ön çalışmasız yakalanan insanlar, mağazaların tenteleri altına ve duraklara sığındı.

Yağmurun dinmesiyle sokaklardaki sular çekilmeye başladı.