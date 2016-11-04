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Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

04 Kasım 2016 Cuma, 09:40
Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de silahlı kişi, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaralayarak, kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Millet Bulvarı’nda bir araya gelen 4 kişi, henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancasıyla yanındakilere ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ömer Yasin Gümüş (29), Sinan Özmuk (35) ve Hakan Salar (37), vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Gümüş ile Salar yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özmuk’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı olayın ardından, kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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