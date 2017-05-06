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06 Mayıs 2017 Cumartesi

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Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 yaralı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:25

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Cengizhan Ö. ve Murat İ. ile Mehmet K. ve Abdullah I. arasında Celal Bayar Parkı’nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet K. ile Abdullah I. vurularak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Cengizhan Ö. ve Murat İ’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kırıkkale silahlı kavga

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