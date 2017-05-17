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Kırıkkale'de sokak köpeklerine yiyecek bırakıldı

17 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:30

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KIRIKKALE (AA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Yahşihan ilçesine bağlı Hacıballı köyü Kalecik yolu üzerinde bulunan sokak köpeklerine yiyecek bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir ihbarı değerlendirerek yaptıkları yemlemede 300 kilogram et ve kemik bıraktıklarını söyledi.

Bir hayvanseverin ihbarı üzerine sokak hayvanlarının bulunduğu yol güzergahında yemleme çalışması yaptıklarını belirten Akdemir, duyarlı vatandaş Seda Er’e teşekkür etti.

Hayvansever Seda Er ise, her hafta salı ve cuma günleri birkaç arkadaşıyla buralara gelip yemleme yaptıklarını dile getirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yemleme

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