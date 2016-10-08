Kırıkkale'de toplu açılış ve temel atma töreni

KIRIKKALE (AA) – Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ormanları milletin emrine verdiklerini söyleyerek, “Eskiden devlet ormancılığı vardı. Ormanlar yasaktı, girilmezdi. Şimdi, ormanlık alanlara ceviz, badem dut gibi gelir getirici ağaçlar dikiyoruz. Hatta bal ormanları kuruyoruz.” dedi.

Bakan Eroğlu, Kırıkkale’de düzenlenen Devlet Su İşleri (DSİ) Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılış Merasimi İle Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi Sertifikaları Dağıtım Töreni’nde yaptığı konuşmada, DSİ Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait 9 tesisin temel atma ve açılışını gerçekleştirileceğini söyledi.

Tesislerin maliyetinin 61 milyon lira olduğunu ifade eden Eroğlu, Kırıkkale’ye eli boş gelmediklerini, 65 milyon lira maliyetli 16 tesisin de müjdesini getirdiklerini vurgulayarak, hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Eroğlu, Kırıkkale’nin Konya Ovası Projesi’ne (KOP) de dahil edildiğini dile getirerek, “KOP ile Kırıkkale’deki barajlar, göletler, dere ıslahları, taşkın projeleri, sulama tesisleri, dere ıslahlarının tamamı 2019 sonuna kadar bitecek. Ayrıca ağaçlandırma ve erozyonla mücadele çalışmaları devam ediyor.” diye konuştu.

Orman teşkilatının Kırıkkale’de muazzam bir ağaçlandırma seferberliği yaptığına dikkati çeken Eroğlu, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu seferberlik kapsamında bütün okul, hastane bahçelerinin tamamı, yol kenarları ağaçlandırılacak. Artık ormanları milletimizin emrine veriyoruz. Eskiden devlet ormancılığı vardı. Ormanlar yasaktı, girilmezdi. Şimdi, ormanlık alanlara ceviz, badem dut gibi gelir getirici ağaçlar dikiyoruz. Hatta bal ormanları kuruyoruz. Arıcılara tam bir destek veriyoruz. Neticede diyoruz ki ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, her şey millet için.’ Artık ormanları da milletimizin hizmetine açtık. Baraj ve göletlerin kenarlarında yeşil kuşak ağaçlandırması, erozyon kontrolü ve gelir getirici ağaçların yetiştirilmesi yapılıyor.”

Bakan Eroğlu, bazı köylere örnek olarak ormanlık alanda ceviz, badem, dut gibi gelir getirici ağaçlar dikerek köylüye 49 yıllığına verdiklerini anlatarak, şöyle dedi:

“Bunları parselleyip o köyde kaç hane varsa kura çekip veriyoruz. 49 yıl geliri onlara ait. Masrafları ise bize ait. Ağaç dikme ve bakımı bize geliri vatandaşa ait olacak. ’49 yıl az’ diyenler oluyor. O konuda ben bir formül ürettim. Benim yetkim 49 yıl. Kanunla belki 99 yıla çıkarılabilir. Kanun çıkarmak zor derseniz, Orman Genel Müdürüme talimat verdim. ‘Bir kasa al, oraya gelecekteki bakana bir mektup yazayım. ‘Sayın bakan bir ağabeyin olarak senden rica ediyorum. Ben 49 yıl uzattım, 49 yıl da sen uzat’ diye kasaya bir mektup bırakacağız. Unutmayın torunlarınıza söyleyin, ‘Bakanlığın kasasında bir mektup var’ diye. Onu bakan açsın Allah izin verirse 99 yıla çıkarsın. Devlet bir yeri verirse geri almaz.”

Konuşmanın ardından 61 milyon lira maliyetli 9 tesisin temel atma ve açılışı gerçekleştirildi. Bakan Eroğlu, törenin ardından köylülere sertifika ve fidan dağıttı.

Törene, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.