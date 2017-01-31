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Kırıkkale'de “torbacı” operasyonu

– Uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2017 Salı, 14:55

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına yönelik 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kentteki 12 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, narkotik köpekleri de kullanıldı.

Uyuşturucu temin ettiği ve sattığı ileri sürülen 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, evlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve şırınga ele geçirildi.

Gözaltına alının şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, ekipler Sanayi Mahallesi’nde düzenledikleri başka bir operasyonda uyuşturucu sattığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.Y, S.Ö. ile B.G. emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale torbacı operasyonu

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