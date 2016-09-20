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20 Eylül 2016 Salı

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Kırıkkale'de trafik kazaları: 12 yaralı

20 Eylül 2016 Salı, 13:10
Kırıkkale'de trafik kazaları: 12 yaralı

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de 3 trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Musa Toyboğa yönetimindeki 33 CAY 96 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 45. kilometrede refüjdeki su kanalına devrildi.

Otomobilde bulunan Eren (15), Nurhayat (47), Beser (19) ve Yazgül Toyboğa (46) yaralandı.

Diğer kazada Durmuş Sağır idaresindeki 06 DS 8870 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolu 49. kilometrede lastiğinin patlaması sonucu karşı şeride geçip, Erol Çağığan’ın (54) kullandığı 06 FKE 92 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Çağığan ile araçlardaki Mürüvvet (50) ve Zehra Çağığan (29) ile Nazlı (53) ve Rabia Sağır (24) yaralandı.

Kırıkkale-Ankara karayolu 21. kilometredeki kazada ise Birnaz Belen (43) idaresindeki 67 ZU 054 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Sürücü Belen ile otomobilde bulunan Nahit (38) ve Betülay Belen (13) yaralandı.

Kırıkkale’deki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale trafik kazası

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