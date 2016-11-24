Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de 3 aracın karıştığı trafik kazasında İran uyruklu bir kişi öldü, 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Çağman (27) idaresindeki 06 S 9362 plakalı otomobil, Samsun Bulvarı Nokta Kavşağı’nda refüjde bekleyen yayalara, ardından karşı yönde kırmızı ışıkta bekleyen Kemal Şanlı yönetimindeki 06 DH 8381 hafif ticari araca ve Hakan Dağ’ın kulandığı 71 ER 724 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, yaralanan İran uyruklu Fadıl Ahmet Valizada (47) ve Sohutry Valizada (57), Irak uyruklu Hamza Azrak (1) ile araçlarda bulunan Elnura Dağ (3), Güner Dağ (18) ve Tufan Altıntaş (17) ile sürücülerden Murat Çağman ve Kemal Şanlı yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Fadıl Ahmet Valizada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı MOBESE kameralarınca kaydedildi.