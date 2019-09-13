Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.
Fariz Gayib idaresindeki 38 MA 0590 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kulu kara yolu Tadım Kavşağı'nda Kerim Baş yönetimindeki 61 KM 678 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler Gayib ve Baş ile araçlardaki Hüsna Muhammed Ali Hıdır ve Habib Abdul Sıttar (14), ambulanslarla Karakeçili Devlet Hastanesi ve Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı.
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