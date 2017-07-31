Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı
31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:16
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatice Aydın idaresindeki 38 BF 457 plakalı otomobil ile Turgut Kılıçaslan’ın kullandığı 28 NS 486 plakalı otomobil, Ankara-Kaman karayolu Karakeçili Tadım Kavşağı’nda çarpıştı.
Sürücülerle Fatma Beyda, Mehmet Buğra ve Fatih Emre Aydın yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.