Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucu 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde bazı adreslerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda, İ.D, H.S, F.Y. ve R.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından İ.D, H.S. ve F.Y. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen R.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.