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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

06 Şubat 2017 Pazartesi, 14:10

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde bazı adreslerde yapılan aramalarda bir miktar eroin ve uyuşturucu hap bulundu.

Operasyonda, L.Y, U.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından L.Y. ve U.D. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale uyuşturucu operasyonu

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