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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

30 Ekim 2016 Pazar, 14:55
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ovacık Mahallesi’nde bazı adreslerde, narkotik köpeği “Lady”nin de kullanıldığı aramalarda 2 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonda, İ.B. (41), A.P. (40) ve K.T (35) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.B. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale sokak satıcısı uyuşturucu operasyonu

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