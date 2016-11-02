Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

– “Torbacı” olarak adlandırılan 3 sokak satıcısı tutuklandı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, “Torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Fabrikalar Mahallesi’nde bazı adreslerde, yapılan aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi.

Operasyonda, F.C, R.H. ve Y.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.