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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

– “Torbacı” olarak adlandırılan 3 sokak satıcısı tutuklandı

02 Kasım 2016 Çarşamba, 15:20
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, “Torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Fabrikalar Mahallesi’nde bazı adreslerde, yapılan aramalarda bir miktar eroin ele geçirildi.

Operasyonda, F.C, R.H. ve Y.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kırıkkale sokak satıcısı uyuşturucu operasyonu

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