Kırıkkale’de yaban hayatına yem desteği

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürü Neslihan Akdemir ve beraberindeki ekipler, ilçeye bağlı Bahçeli Mahallesindeki dağlık bölgeye, Çamlıca köyündeki ormanlık alana ve yol kenarında bulunan çeşme yanlarına yiyecek bıraktı.

Akdemir, yemleme sonrasında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz kış koşullarından etkilenen ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için kentin çeşitli bölgelerinde yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yemleme çalışmalarında ekiplerin şimdiye kadar, bin 500 kilogram buğday, bin kilogram tavuk parça et bıraktığını belirten Akdemir, amaçlarının yaban hayvanlarının kendi yaşam ortamında beslenmelerini sağlamak, yakın köylere ve yerleşim alanlarına zarar vermesini önlemek olduğunu kaydetti.