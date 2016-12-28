Kırıkkale’de yaban hayatına yem desteği

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de kar yağışı nedeniyle aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Neslihan Akdemir gözetimindeki ekipler, yaban hayvanlarının yaşam alanlarına tavuk eti ve buğday bıraktı.

Akdemir, yemleme sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz kış koşullarından etkilenen ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanlarının için kentin çeşitli bölgelerinde yemleme çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Yemleme çalışmalarında 1 ton buğday, 500 kilogram tavuk parça et kullandıklarını belirten Akdemir, amaçlarının yaban hayvanlarının kendi yaşam ortamında beslenmelerini sağlamak olduğunu kaydetti.