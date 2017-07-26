Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’de otomobil, tır ve diyaliz nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Pelen (55) idaresindeki 06 GJM 55 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolunun yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düştüğü 3. kilometresinde önce Engin Kalender yönetimindeki 40 LF 490 plakalı içme suyu yüklü tır ile daha sonra da Arap Asıl’ın kullandığı Yüksek İhtisas Hastanesine ait 35 JS 495 plakalı diyaliz nakil aracıyla çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Pelen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü Kalender ile otomobildeki yolcu Müzeyyen Pelen (54), 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Pelen’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Diyaliz hasta nakil aracı sürücüsü Asıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Keskin ilçesine diyaliz hastası almaya gidiyordum. Kazaya sebebiyet veren otomobil önümde seyrediyordu. Sol tarafa geçti. Karşıdan gelen tır da yakındı. Otomobil tırı görünce tekrar sağa geçti. Tırın önüne düştükten sonra havada uçarak önüme düştü. Ben de çarpınca otomobil şarampole düştü.” ifadelerini kullandı.