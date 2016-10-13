Ana Sayfa   >   Genel   >   Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

13 Ekim 2016 Perşembe, 17:30
Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Benzer Konular

Kırıkkale'de lise öğrencilerinin şehitlik ziyareti
Kırıkkale'de lise öğrencilerinin şehitlik ziyareti
Kırıkkale'de ahşap yakma resim sergisi açıldı
Kırıkkale'de ahşap yakma resim sergisi açıldı
Süt yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Süt yüklü tır devrildi: 1 yaralı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Hacı Atıcı idaresindeki 06 KC 774 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 12. kilometresinde, anız yangınının neden olduğu yoğun dumandan dolayı yolda aniden durunca arkasında seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 06 S 0921 plakalı otomobille çarpıştı. Menderes Eray yönetimindeki 06 AB 9064 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Araçlarda bulunan Veysel Aktaş, Mustafa, Raziye, Aleyna ve Yusuf Altın, Hüseyin Kılıçdağ, Ahmet Erden ile Erol İtişgen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Keskin Kırıkkale trafik kazası

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet