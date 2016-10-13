Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Hacı Atıcı idaresindeki 06 KC 774 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 12. kilometresinde, anız yangınının neden olduğu yoğun dumandan dolayı yolda aniden durunca arkasında seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 06 S 0921 plakalı otomobille çarpıştı. Menderes Eray yönetimindeki 06 AB 9064 otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

Araçlarda bulunan Veysel Aktaş, Mustafa, Raziye, Aleyna ve Yusuf Altın, Hüseyin Kılıçdağ, Ahmet Erden ile Erol İtişgen yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.