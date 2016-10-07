Kırıkkale'deki cinayet
– Komşusunu öldüren zanlı tutuklandı
07 Ekim 2016 Cuma, 17:48
KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.
Bahşılı ilçesinde komşusu Cemalettin G’yi silahla öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim K’nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adileye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İbrahim K, dün tartıştığı komşusu Cemalettin G’yi tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.