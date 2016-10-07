  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
07 Ekim 2016 Cuma

Ana Sayfa   >   Genel   >   Kırıkkale'deki cinayet

Kırıkkale'deki cinayet

– Komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

07 Ekim 2016 Cuma, 17:48
Kırıkkale'deki cinayet

Benzer Konular

Kırıkkale'de cinayet
Kırıkkale'de cinayet
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Kırıkkale'de
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Yegin Kırıkkale'de:
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması
Kırıkkale'deki FETÖ/PDY soruşturması

KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı.

Bahşılı ilçesinde komşusu Cemalettin G’yi silahla öldürdükten sonra polise teslim olan İbrahim K’nın (60) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adileye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İbrahim K, dün tartıştığı komşusu Cemalettin G’yi tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.

cinayet Kırıkkale

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet